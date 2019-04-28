لبناني إلى هوليوود لأداء الدور الرئيسي في الفيلم الأميركي "His Only Son"

من بين أكثر من 1700 ممثل حول العالم، تم اختيار الممثل اللبناني نيكولا معوض للدور الرئيسي في الفيلم الأميركي "His Only Son".

وعلى صفحته الرسمية عبر موقع فيسبوك نشر معوض صورة له، معلنا عن سعادته لاختياره لأداء هذا الدور العظيم.

وقال معوض "بعد شهور طويلة من الانتظار، أنا سعيد جدا لإعلان انه من بين أكتر من ١٧٠٠ ممثّل حول العالم، تم اختياري للسفر إلى لوس أنجلس في شهر ٦ لِلقيام بالدّور الرّئيسي في الفيلم الأميركي الرّوائي الطَّويل His Only Son".

وأضاف نيكولا "هذه هدية كبيرة من الله مش بس لانو على الصّعيد المهني فرصة فريدة من نوعها، بل كمان لإني عم بلعب شخصية من أفضل رجال الله النبي ابراهيم، بفيلم بيتناول احدى أهمّ مراحِل حياته".

ودرس معوض البالغ من العمر 40 عاما الهندسة في الجامعة اللبنانية، ومن ثم بدأ مشواره الفني من خلال العمل كمقدم برامج شبابية في العام 2010، ثم شارك في إخراج برامج تلفزيونية عدة.

وكانت انطلاقته في التمثيل من خلال مشاركته في العديد من المسلسلات العربية المشتركة.

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