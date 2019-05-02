شاهد.. الكويت تفتتح رابع أطول جسر بحري في العالم

افتتحت الكويت اليوم الأربعاء 1 أيار/مايو جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح، رابع أطول جسر بحري في العالم، والذي يصل طوله إلى 36 كيلومترا، بتكلفة حوالي 904 ملايين دينار أي ثلاثة مليارات دولار، ويربط الجسر مدينة الكويت بمنطقة الصبية الجديدة الواقعة إلى الشمال الغربي.

ونقل تلفزيون الكويت حفل الافتتاح على الهواء مباشرة، بحضور أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ورئيس وزراء كوريا الجنوبية لي یون.

وكان المقاول الرئيسي للمشروع شركة "هيونداي" الكورية الجنوبية بالتحالف مع المجموعة المشتركة الكويتية.

هذا وتأمل الحكومة أن يساهم الجسر الجديد، والذي يعد أحد أكبر الجسور البحرية في العالم في التكامل بين المنطقة الاقتصادية الشمالية التي تعتزم إقامتها، في مشروع يشمل بناء مدينة الحرير وإعمار عدد من الجزر، مع المناطق الوسطى والجنوبية المكتظة بالسكان، حيث يختصر المسافة بين مدينة الكويت ومدينة الصبية الجديدة من نحو ساعة ونصف الى 20 دقيقة فقط.

(الدولار = 0.3042 دينار كويتي)

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