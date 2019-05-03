ماليزيا تفرج عن فيتنامية اتهمت بقتل الأخ غير الشقيق لكيم جونغ أون

قال محامي امرأة فيتنامية ظلت لأكثر من عامين مسجونة في ماليزيا للاشتباه بها في قتل الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، إن السلطات الماليزية أفرجت عنها اليوم، الجمعة.

وكان قد تم اتهام دوان تي هونغ (30 عاما) مع إندونيسية أخرى، بتسميم كيم جونغ نام من خلال تلطيخ وجهه بمادة كيماوية محظورة في مطار كوالالمبور في فبراير شباط عام 2017.

وأسقط الادعاء الماليزي تهمة القتل عن هونغ الشهر الماضي بعد أن اعترفت بتهمة بديلة وهي إلحاق الأذى.

وقال محاميها لرويترز إنها ستعود إلى فيتنام في وقت لاحق يوم الجمعة.

وبعد الإفراج عنها من السجن جرى نقلها على الفور إلى منشأة تابعة للهجرة وستظل بها حتى يحين موعد الطائرة التي ستقلها إلى هانوي عاصمة فيتنام.

وقال المحامي إن موكلته ربما تعقد مؤتمرا صحفيا مقتضباً قبل صعودها إلى الطائرة.

وأضاف "في حالة عدم تمكنها من التحدث إلى وسائل الإعلام فسوف أقرأ بيانا نيابة عنها".

وكانت السلطات أفرجت في مارس آذار عن ستي عائشة التي اتهمت هي الأخرى في جريمة القتل. وجاء الإفراج بعد اسقاط التهمة الموجهة ضدها.

ويقول مسؤولون من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إن النظام الكوري الشمالي هو الذي أمر باغتيال كيم جونغ نام الذي كان منتقدا لحكم عائلته، فيما نفت بيونغ يانغ مراراً تلك الاتهامات.

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