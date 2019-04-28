التلفزيون الإيراني يقول إن وزير الخارجية سيزور زيارة كوريا الشمالية قريباً

ذكر التلفزيون الإيراني يوم الأحد أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يعتزم زيارة كوريا الشمالية.

ولم يحدد التلفزيون موعداً للزيارة لكنه نقل عن ظريف قوله "سيتم تحديد تاريخ الزيارة وإعلانه قريباً". ولم يقدم مزيدا من التفاصيل.

ونقلت رويترز عن ظريف قوله اليوم إن الانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية أحد الخيارات العديدة أمام طهران بعد تشديد أمريكا للعقوبات بعد تصريحه قبل أيام أنه لا يعتقد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد حرباً مع إيران لكنه ربما "يستُدرج" إلى نزاع، وأن مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ربما حضّا ترامب على الدخول في صراع مع إيران.

يأتي هذا في الوقت الذي أدرجت فيه الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب وطالبت مشتري النفط الإيراني بالتوقف عن الشراء بحلول مايو أيار وإلا واجهوا عقوبات.

وكان وزير خارجية كوريا الشمالية ري يونج هو، الذي تواجه بلاده عقوبات دولية وأمريكية، قد زار إيران في أغسطس آب عندما أعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات على الجمهورية الإسلامية.

يذكر أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف كان قد أعلن استقالته من منصبه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، معتذراً عن عدم مواصلة عمله. إلا أن رئيس الجمهورية حسن روحاني رفض الاستقالة. قائلاً: إن "الوزير ظريف كان في طليعة المعركة ضد الولايات المتحدة".

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