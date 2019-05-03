البريطانيون يعاقبون "العمّال" والمحافظين" بالانتخابات المحلية بسبب "بريكست"

أظهرت نتائج جزئية أن الناخبين الانجليز استغلوا الانتخابات المحلية لمعاقبة حزب المحافظين الحاكم بزعامة تيريزا ماي وحزب العمال المعارض بسبب الإخفاق في عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

ومع إعلان أقل من ثلث نتائج التصويت في انتخابات المجالس المحلية الانجليزية فقد حزب المحافظين 212 مقعدا في حين فقد حزب العمال 54 مقعدا حسب إحصاء هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي). وحصل الديمقراطيون الأحرار على 145 مقعدا من مقاعد المجالس المحلية.

ويجرى التنافس على أكثر من ثمانية آلاف مقعد في المجالس الإنجليزية وهي هيئات إدارية مسؤولة عن القرارات اليومية المتعلقة بالسياسات المحلية التي تتراوح من التعليم إلى إدارة النفايات.

ومن المقرر إعلان النتائج النهائية في وقت لاحق اليوم.

وكان من المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي يوم 29 آذار/مارس رغم أن ماي لم تتمكن من الحصول على موافقة البرلمان على اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي بشأن الخروج.

ولم يتضح الآن متى وكيف أو ما إذا كانت عملية الخروج ستحدث لكن الموعد الحالي للمغادرة هو 31 أكتوبر تشرين الأول.

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