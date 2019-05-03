مقتل ستة مدنيين في تفجير يشتبه بوقوف تنظيم القاعدة ورائه في اليمن

أكد مسؤول أمني يمني مقتل ستة مدنيين على الأقل، بينهم أطفال، يوم الجمعة في انفجار قنبلة على جانب طريق يعتقد أن تنظيم القاعدة قد زرعها في منطقة بجنوب شرق البلاد.

وأصيب ستة آخرون على الأقل في الانفجار، الذي يعد ثاني هجوم خلال أقل من أسبوع بقرية القطن التابعة لمحافظة حضرموت.

واستغل تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الحرب بين جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران وحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعومة من المملكة العربية السعودية لتعزيز وجوده في اليمن. وينشط التنظيم المتشدد في عدة محافظات بالجنوب والشرق منها أبين وشبوة والبيضاء.

للمزيد:

اليمن: مقتل العشرات في قصف جوي قرب نقطة تفتيش للحوثيين

غارات جوية للتحالف بقيادة السعودية على العاصمة اليمنية صنعاء