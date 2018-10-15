الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يقيل رئيس الوزراء أحمد بن دغر ويحيله للتحقيق

قالت وكالة (سبأ) اليمنية للأنباء اليوم الإثنين إن الرئيس عبد ربه منصور هادي أقال رئيس الوزراء أحمد بن دغر، محملا إياه مسؤولية الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلد الذي تمزقه الحرب.

وعين الرئيس اليمني معين عبد الملك سعيد رئيسا جديدا للوزراء وقال إن بن دغر سيحال للتحقيق نتيجة "للإهمال الذي رافق الحكومة

خلال الفترة الماضية في المجالات الاقتصادية والخدمية".