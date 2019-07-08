نجيب محفوظ بأنامل عربية وأجنبية في ملتقى القاهرة الدولي للكاريكاتير

بحضور عدد من الفنانين التشكيليين والدبلوماسيين والشخصيات العامة، انطلقت يوم أمس الأحد 7 يوليو/تموز فعاليات ملتقى القاهرة الدولي للكاريكاتير بدورته السادسة في قصر الأمير طاز الأثري بالقاهرة القديمة، ومن المقرر أن يستمر لغاية 21 يوليو/تموز.

وبلوحات ساخرة تعبر عن آراء وأفكار وثقافات 345 فنانا من 71 دولة، استطاع الملتقى أن يرسم البسمة على الوجوه وأن يشيع البهجة.

وتماشيا مع تيمة الملتقى هذا العام التي تحمل عنوان "الثقافة ورموزها" أقيم معرض خاص ضم 100 بورتريه للأديب والروائي المصري الراحل نجيب محفوظ برؤية فنانين عرب وأجانب.

وكان أبرز أعمال هذا المعرض لوحة تشكيلية للفنان المصري جلال جمعة صنعها من الزلط.

وقال جمعة، 71 عاما، في حديث لرويترز خلال الافتتاح "هذا العمل صنع بعناية ودراسة واستغرق مني وقتا للبحث عن قطع الزلط الملائمة لتشريح وجه الأديب العالمي الذي أكن له كل تقدير واحترام".

وأضاف جمعة "ارتبطت بأعمال نجيب محفوظ منذ كنت طالبا في كلية الفنون التطبيقية، واليوم سعيد جدا لرؤية فنانين من أنحاء العالم يقدمون رؤيتهم له في قوالب وأشكال مختلفة".

ويشمل برنامج الملتقى الذي تنظمه الجمعية المصرية للكاريكاتير بالتعاون مع وزارة الثقافة وكلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا ورش عمل وندوات ومعارض متخصصة.

ويهدى الملتقى دورته السادسة إلى الفنان المصري الراحل محمد عبد المنعم رخا (1910-1989) وتسلم درع التكريم عن أسرته ابنه جمال رخا.

كما كرم الملتقى مجموعة من فناني الكاريكاتير العرب والأجانب، منهم الإماراتية آمنة الحمادي والسعودي أيمن الغامدي والكويتية سارة النومس واللبناني أنس اللقيس والياباني تومو تاباتا.

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