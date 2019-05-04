كوريا الجنوبية: كوريا الشمالية تطلق صواريخ لمسافة تراوحت بين 70 و200 كيلومتر

قالت هيئة أركان القوات المسلحة الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ انطلقت لمسافة تراوحت بين 70 كيلومترا و200 كيلومتر.

وكانت تلك أول مرة تطلق فيها كوريا الشمالية صواريخ منذ إطلاقها صاروخا باليستيا عابرا للقارات في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، قبل إعلان استكمال بناء قوتها النووية وتلويحها بغصن زيتون لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وتعهد زعيمها كيم جونج أون بألا يجري بعد الآن تجارب لأسلحة نووية أو صواريخ باليستية عابرة للقارات، ولكن كوريا الشمالية أجرت اختبارات لأسلحة أخرى بعد ذلك.

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