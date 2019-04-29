شاهد: "استقبال الأبطال" للزعيم الكوري بعد عودته من روسيا

كعادته احتفى التلفزيون الحكومي في كوريا الشمالية بعودة الزعيم كيم جونغ أون من رحلته إلى روسيا والتي التقى خلالها بنظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأظهر التلفزيون انتظار كبار المسؤولين لنزول كيم من قطاره الشهير بالعاصمة بيونغ يانغ حيث تواجد مئات المواطنين لإظهار استقبالهم الحار له.

وجاءت زيارة كيم لروسيا بعد فشل قمته الثانية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الوصول لاتفاق بشأن نزع كوريا الشمالية لأسلحتها النووية.

وأبلغ كيم بوتين أن السلام والأمن في كوريا بشطريها يعتمدان بشكل رئيسي على الولايات المتحدة، وحذر من سهولة عودة التوتر بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

إقرأ أيضاً:

التلفزيون الإيراني يقول إن وزير الخارجية سيزور زيارة كوريا الشمالية قريباً

كيم يمهل الولايات المتحدة حتى نهاية العام ويحذر من عودة التوتر

شاهد.. وصول كيم على متن قطاره المدرع والروس يستقبلونه بالورود