كوريا الجنوبية ترجح إطلاق جارتها الشمالية صاروخين قصيري المدى

قالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية في بيان إن كوريا الشمالية أطلقت على الأرجح صاروخين قصيري المدى اليوم الخميس، وأضاف البيان أن أحد الصاروخين قطع مسافة 420 كيلومترا والآخر 270 كيلومترا باتجاه الشرق.

وذكرت هيئة الأركان أن تحليلا مفصلا يجرى بالتعاون مع المخابرات الأمريكية، وأن البلاد تبقي على حالة التشديد الأمني تحسبا لإطلاق مزيد من الصواريخ.

وأظهرت صورة التقطها القمر الصناعي التجاري "بلانيت" أثر صاروخ أطلق فوق شبه جزيرة هودو في كوريا الشمالية.

وتمت عملية الإطلاق بعد مضي أيام قليلة من إشراف كيم على اتجارب إطلاق عديد من القذائف والصواريخ، كذلك تزامنت العملية في وقت زار فيه المبعوث الأمريكي الخاص إلى كوريا الشمالية ستيفان بيغون عاصمة كوريا الجنوبية سيول، حيث أجرى محادثات مع وزير الخارجية كانغ كينغ وا، ونظيره المبعوث لي دو دون المكلف بالشؤون النووية.

أما كوريا الجنوبية فقد وصفت إطلاق الصورايخ بانها لا تساعد في الجهود الرامية للحد من التوترات في شبه الجزيرة الكورية. ويقول الخبراء إنه من المبكر معرفة نوع الصواريخ التي تم إطلاقها.

من جانبها قالت وزارة الدفاع اليابانية إنها لم تلحظ إطلاق صواريخ بالستية في مياهها الاقليمية، كما أنها لا تلاحظ وجود تهديد مباشر للأمن.

وكانت كوريا الشمالية أطلقت يوم السبت الماضي صاروخا بالستيا متوسطالمدى، قادر على بلوغ مسافة 500 كلم بحسب محللين.