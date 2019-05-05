إيران تندد بهجوم إسرائيل "الوحشي" على غزة وتلقي اللوم على الدعم الأمريكي المطلق

ذكرت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية أن وزارة الخارجية الإيرانية أدانت ما وصفته بهجوم إسرائيل "الوحشي" على غزة وأنحت باللوم في ذلك على "دعم أمريكا المطلق" لإسرائيل.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم وزارة الخارجية عباس موسوي قوله "إيران أدانت بشدة الهجوم الوحشي للنظام الصهيوني... الذي أدى إلى مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال".

وأضاف موسوي "نتيجة الدعم الأمريكي المطلق لهذا النظام والسكوت المخجل لبعض الحكومات الإسلامية فلن تكون هناك نهاية للجرائم الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، في إشارة إلى القتال المتصاعد عبر الحدود.

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