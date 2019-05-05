شاهد: إصابة مستشفى إسرائيلي بشظايا صاروخ أُطلق من غزة واعترضته القبة الحديدية

قال مستشفى إسرائيلي يوم الأحد إنه أصيب بشظايا بعد اعتراض نظام دفاع القبة الحديدية الإسرائيلية صاروخا أطلق من قطاع غزة.

وقال الدكتور هيزي ليفي، مدير المركز الطبي بجامعة برزيلاي في مدينة عسقلان، إنه لم تقع إصابات يوم الأحد، لكن وحدة الأورام في المستشفى عانت من أضرار.

وقال إن اعتراض الصواريخ أدى إلى وصول كمية كبيرة من الشظايا المعدنية إلى المستشفى.

أصدر المركز الطبي شريط فيديو عن المياه التي تتدفق عبر السقف في الردهة بعد أن تضررت الأنابيب بسبب الشظايا.

وقتلت صواريخ أطلقت من غزة ثلاثة أشخاص في حين قُتل خمسة فلسطينيين اليوم الأحد مع تصاعد القتال عبر الحدود والذي شمل عودة إسرائيل لاستهداف قياديين في ضربات موجهة.

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