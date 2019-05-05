شاهد: "فاني" يلحق دمارا كبيرا بمدينة الحج الهندية بوري

دمر إعصار "فاني"، الذي يعتبر إحدى أكبر الكوارث الطبيعية التي ضربت الهند في السنوات الخمس الأخيرة، ولاية أوديشا بشكل شبه كامل، مخلفاً أضراراً مادية جسيمة واثنيْ عشر قتيلاً على الأقل.

وتظهر لقطات جوية اتخذتها طائرات البحرية الهندية كمية الدمار الهائل والفيضانات التي تسبب بها الإعصار في منطقة بوري. وتعد بوري إحدى المدن الدينية والتاريخية في الهند حيث يزوروها آلاف الحجاج الهندوس سنوياً بسبب انتشار المعابد الأثرية فيها.

وفي آخر المستجدات، انحرف الإعصار نحو الشمال الشرقي باتجاه بنغلاديش، يوم أمس، السبت، حيث سقط أربعة قتلى على الرغم من أن السلطات الهندية قامت بإجلاء أكثر من مليون شخصاً في إجراء ضخم احترازي.

وفقد الإعصار القليل من زخمه في الساعات الأخيرة بعد أن بدأ في الثالث من أيار/مايو، بحسب ما يقوله المرصد الجوي البيئي، الذي أضاف أن الإعصار تحول في هذه الساعات إلى "منخفض جوي عنيف".