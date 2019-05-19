استطلاع لآراء الناخبين في الهند يشير إلى فوز ساحق لرئيس الوزراء مودي

أظهر استطلاع لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع أن الائتلاف الحاكم في الهند بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي سيفوز على الأرجح بأغلبية كبيرة في البرلمان بعد انتخابات عامة ضخمة انتهت يوم الأحد وذلك في أداء أفضل بكثير مما كان متوقعا في الأسابيع الأخيرة.

وواجه مودي انتقادات في بداية الحملة لإخفاقه في توفير فرص عمل للشبان وضعف أسعار المنتجات الزراعية، وقال محللون وسياسيون إن سباق الانتخابات سيكون محتدما مع اكتساب حزب المؤتمر، وهو حزب المعارضة الرئيسي، للمزيد من التأييد.

لكن مودي حشد قاعدته القومية الهندوسية وحول الحملة إلى صراع من أجل الأمن القومي بعد تصاعد حدة التوتر مع باكستان وهاجم منافسه الرئيسي واتهمه بأنه يتبنى نهجا متهاونا أكثر من اللازم تجاه إسلام أباد.

وأظهر استطلاع "انديا توداي أكسيس" لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع أن التحالف الوطني الديمقراطي الذي يتزعمه مودي سيفوز على الأرجح بما يتراوح بين 339 و365 مقعدا في البرلمان المؤلف من 545 مقعدا يليه تحالف المعارضة بقيادة حزب المؤتمر بما يتراوح بين 77 و108 مقاعد.

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وينبغي لأي حزب الحصول على 272 مقعدا لتشكيل الحكومة. ويحق لنحو 900 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات المؤلفة من سبع مراحل وسيبدأ إحصاء الأصوات المخزنة في مئات الآلاف من أجهزة التصويت الآلية في وقت مبكر من يوم الخميس ومن المتوقع ظهور النتائج بحلول ظهر ذلك اليوم.