ابتلع جهاز AirPod أثناء نومه...وهذا ماحل به

اكتشف رجل تايواني أن جهاز AirPod لا يزال يعمل لكن من داخل بطنه، بعد ابتلاعه عن طريق الخطأ، وفقاً لتقرير صادر عن الديلي ميل.

وحسب ما ينقل موقع سايَنس أليرت فإن بن هسو كان نائماً بينما كان يرتدي سماعات أذن لاسلكية من آبل، ووجد أنه فقد سماعة رأس واحدة عندما استيقظ.

ثم استخدم ميزة تتبع Apple للعثور عليها، والتي تطالب بفقد AirPod متصل وداخل النطاق لتشغيل الصوت، ثم سمع صوت التصفير، دون أن يدرك بداية الأمر مصدر الصوت.

وقال "لقد فحصت تحت بطانيتي ونظرت حولي لكني لم أتمكن من العثور عليه - ثم أدركت أن الصوت قادم من بطني".

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التقرير قال إن المسعفين في مستشفى كاوشيونغ المحلي، أكدوا بالفعل أن جهاز AirPod كان في بطنه، وأنه في طريقه إلى الجهاز الهضمي.

قال هسو إنه عثر على AirPod في اليوم التالي بعد إخراجه بشكل طبيعي. حيث كان لا يزال سليماً وعمل بشكل صحيح بعد تنظيفه وتجفيفه.

وقال ديلي ميل "البطارية لا تزال 41 في المئة".

طبيب يعمل في غرفة الطوارئ بالمستشفى قال إن ابتلاع جهاز AirPod لم يؤذ هسو لأنه لم يتعرض لبطارية الجهاز بشكل مباشر.

AsiaWire/MrHsu

حالات "بلع" سابقة!

ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها بلع الأجهزة الإلكترونية. ففي عام 2016، ابتلع رجل في أيرلندا هاتفاً محمولاً بالكامل، واضطر للخضوع لعملية جراحية لإزالته من بطنه، وفقًا لتقرير Live Science.

وتم توثيق الحادث في المجلة الدولية لتقارير حالة الجراحة، ويقال إن الرجل تعافى بشكل طبيعي.

كماابتلعت فتاة تبلغ من العمر 13 عاماً في كوريا الجنوبية أيضضاً متتبعها Misfit Shine للياقة البدنية، والذي كان لا يزال يعمل أيضاً بعد أن أزاله الأطباء، حسبما ذكرت Live Science أيضاً.