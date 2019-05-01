عيد العمال عبر التاريخ

اليوم العالمي للعمل، يوم العمال العالمي، عيد العمال، عيد العمل أو عيد الشغل، هو احتفال سنوي يقام في دول عديدة احتفاءً بالعمال. فيه تضرب ملايين المؤسسات ومئات الملايين من العمال عن العمل في العديد من الدول.

الخلفية التاريخية

أصل الاحتفال بهذا اليوم، هو في مدينة شيكاغو الأمريكية حيث وقعت نزاعات بين العمال وأرباب العمل لتخفيض ساعات العمل اليومي إلى ثماني ساعات. كان ذلك في هاميلتون، ثم في تورونتو، ما أدى إلى ظهور قانون الاتحاد التجاري، الذي أضفى الصفة القانونية على الاتحاد ووفر حماية لأنشطته المختلفة.

عام 1882، شهد زعيم العمال الأميريكى بيتر ماكغواير إحدى الاحتفالات بعيد العمال في تورونتو. واستلهاماً من أحداث الاحتفالات الكندية في تورونتو الكندية، عاد إلى نيويورك ليقوم بتنظيم أول عيد للعمال يحتفل به في نفس اليوم، في الخامس من سبتمبر-أيلول من كل عام.

هايماركت عام 1886

أول عيد للعمال في الولايات المتحدة الأمريكية تم الاحتفال به في الخامس من سبتمبر، عام 1882 في مدينة نيويورك. وفي أعقاب وفاة عدد من العمال على أيدي الجيش الأمريكي ومارشالات الولايات المتحدة خلال بولمان سترايك أو إضراب بولمان عام 1894، وضع الرئيس غروفر كليفلاند تسويات مصالحة مع حزب العمل باعتباره أولوية سياسية.

وخوفاً من المزيد من الصراعات، تم تشريع عيد العمال وجعله عطلة وطنية من خلال تمريره إلى الكونغرس والموافقة عليه بالإجماع، فقط بعد ستة أيام من انتهاء الإضراب.

وكان كليفلاند يشعر بالقلق لتواؤم عطلة عيد العمال مع الاحتفالات بيوم مايو الدولي، والذي قد يثير مشاعر سلبية مرتبطة بقضايا هايماركت عام 1886، عندما أطلق أفراد شرطة شيكاغو النار على عدد من العمال أثناء إضراب عام مطالبين بحد أقصى لعدد ساعات اليوم الواحد لا يزيد عن ثماني ساعات، وقد راح ضحية تلك الحادثة العشرات من أولئك العمال. وقامت الخمسون ولاية أمريكية بالاحتفال بعيد العمال كعطلة رسمية.

في الولايات المتحدة الأمريكية

ووفقاً للتقاليد، يتم الاحتفال بعيد العمال، كرمز لبداية فصل الصيف. وتعد العطلة غالباً كيوم للراحة والمسيرات أو المواكب. والخطب أو المظاهرات السياسية هي أكثر خضوعاً للقيود عن الاحتفالات بالأول من مايو كعيد للعمال في معظم البلدان، وعلى الرغم من أن الأحداث يتم تنظيمها من قبل منظمات العمال، إلا أن في كثير من الأحيان يتم عرض مواضيع سياسية من قبل المرشحين للمناصب، وبخاصة في السنوات الانتخابية. وأشكال الاحتفال تتضمن نزهات، وحفلات الشواء، وعروض الألعاب النارية، والرياضات المائية، والفعاليات الفنية العامة.

يوم العمال العالمي

يوم مايو-أيار يمكن أن يشير إلى العديد من الاحتفالات العمالية المختلفة التي أدت إلى إحياء الأول من مايو كذكرى لاحياء النضال من أجل الثمان ساعات في اليوم. وفي هذا الصدد يسمى الأول من أيار/مايو بالعطلة الدولية لعيد العمال، أو عيد العمال. بدأت فكرة “يوم العمال” في أستراليا، عام 1856. ومع انتشار الفكرة في جميع أنحاء العالم، تم اختيار الأول من أيار/مايو ليصبح ذكرى للاحتفال بحلول الدولية الثانية للاشخاص المشتركين في قضية هايماركت 1886.

قضية هايماركت

قضية هايماركت وقعت نتيجة للاضراب العام في كل من شيكاغو، إلينوى، وشارك فيها عموم العمال، والحرفيين والتجار والمهاجرين.

في أعقاب الحادث الذي فتحت فيه الشرطة النار على أربعة من المضربين فتم قتلهم في شركة ماكورميك للحصاد الزراعى، وتجمع حشد كبير من الناس في اليوم التالى في ساحة هايماركت. وظل الحدث سلمياً إلى أن تدخلت الشرطة لفض الاحتشاد، فألقى مجهول قنبلة وسط حشد الشرطة. وأدى انفجار القنبلة وتدخل شرطة مكافحة الشغب إلى وفاة ما لا يقل عن اثنى عشر شخصاً بينهم سبعة من رجال الشرطة.

وتلى ذلك محاكمة مثيرة للجدل، حيث تمت محاكمة ثمانية من المدعى بسبب معتقداتهم السياسية، وليس بالضرورة عن أي تورط في التفجير. أدت المحاكمة في نهاية المطاف إلى إعدام سبعة أشخاص. حادث هايماركت كان مصدرا لغضب للناس في أرجاء العالم. في السنوات التالية، ظلت ذكرى “شهداء هايماركت” في الذاكرة ضمن العديد من الإجراءات والمظاهرات الخاصة بالأول من مايو-أيار.

واليوم أصبح الأول من مايو احتفالاً دولياً للانجازات الاجتماعية والاقتصادية للحركة العمالية. وخصص الكونغرس الأميركي الأول من مايو-أيار كيوم للوفاء عام 1958، نظراً للتقدير الذي حظى به هذا اليوم من قبل الاتحاد السوفييتي الشيوعي. ووفقاً للتقاليد، فإن عيد العمال يُحتفل به في الولايات المتحدة أول يوم اثنين في سبتمبر-أيلول. وفي كثير من الأحيان يتخذ الناس هذا اليوم كيوم للاحتجاج السياسي.

ونستعرض معكم بعض من أبرز الأحداث التاريخية التي وقعت في الأول من مايو-أيار:

1544 – ملوك أوروبا يعترفون بسيادة الدولة العثمانية على أراضي المجر بعد عشرين عامًا من الحروب منذ نجاح العثمانيين بفتح المجر وضمها ضمن أراضي السلطنة.

1707 – إعلان اتحاد إسكتلندا وإنجلترا لتشكلا المملكة المتحدة.

1886 – العمال في مدينة شيكاغو يتحركون مطالبين بتحسين ظروف العمل، وبسبب هذا التحرك اعتبر هذا اليوم يومًا عالميًا للعمال.

1900 – السلطان العثماني عبد الحميد الثاني يصدر أمرًا بإنشاء سكة حديد الحجاز وذلك لخدمة الحجاج.

1907 – ساكيشي تويودا يحصل على براءة اختراع آله النسيج.

1917 – وزير الخارجية البريطاني آرثر جيمس بلفور يعلن رسميًا عن تأسيس وطن لليهود على أراضي فلسطين.

1945 – انتحار وزير الدعاية في ألمانيا النازية جوزيف غوبلز وذلك بعد يوم من انتحار أدولف هتلر.

1948 – الإعلان عن قيام جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وذلك في الجزء الشمالي من الأراضي الكورية.

البابا بنديكت السادس عشر

1960 – إسقاط طائرة التجسس الأمريكية U-2 فوق الأراضي السوفيتية وبدء أزمة سياسية بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي.

1975 – افتتاح “مطار ناغاساكي“، وكان أول مطار بحري في اليابان.

2004 – ليتوانيا وقبرص وسلوفينيا وسلوفاكيا والمجر وإستونيا والتشيك ولاتفيا وبولندا ومالطا ينضمون إلى الاتحاد الأوروبي.

2011 – بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية بنديكت السادس عشر يعلن عن تطويب البابا الراحل يوحنا بولس الثاني خلال احتفال في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان أمام مئات الآلاف من الكاثوليك.

أشهر مواليد الأول من مايو-أيار:

1218 – رودولف الأول، إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة.

1225 – جان دي جوانفيل، مؤرخ فرنسي.

1758 – الملك كاميهاميها الأول، ملك مملكة هاواي.

1769 – آرثر ويلزلي، رئيس وزراء المملكة المتحدة.

1819 – بطرس البستاني، أديب ومؤرخ لبناني.

1852 – سانتياغو رامون إي كاخال، طبيب إسباني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1906.

1896 – مارك وين كلارك، عسكري أمريكي.

1909 – يانيس ريتسوس، شاعر يوناني.

1912 – محمود شكوكو، مونولوجيست وممثل مصري.

1919 – محمد كريم العمراني، رئيس وزراء مغربي.

1943 – أوديلون بولينس، لاعب كرة قدم بلجيكي.

1947 – خليل إسماعيل، ممثل كويتي.

1957 – كو أوتاني، ملحن ياباني.

1961 – فلة، مغنية جزائرية.

1966 – أولاف ثون، لاعب كرة قدم ألماني.

1968 – أوليفر بيرهوف، لاعب ومدرب كرة قدم ألماني.

1969 – فاطمة الحوسني، ممثلة إماراتية.

1973 – أوليفر نويفل، لاعب كرة قدم ألماني.

1975 – مارك فيفيان فويه، لاعب كرة قدم كاميروني.

1981 – ألكسندر هليب، لاعب كرة قدم بيلاروسي.

1984 – حسن الرداد، ممثل مصري.

1986 – كريستيان بينيتيز، لاعب كرة قدم إكوادوري.

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