فيديو: المسلمون في أنحاء العالم يستقبلون شهر رمضان

استقبل المسلمون في أنحاء العالم شهر رمضان بالصوم والعبادات والاقبال على المساجد للصلاة جماعات، كما استعدت الأسواق بتوفير المواد الغذائية الخاصة بموائد الافطار.

ويولي المسلمون في أفغانستان أهمية كبيرة لشهر الصيام، ويقول محمد نسيم المقيم في العاصمة كابل إن الصوم هو امتناع عن الاعمال السيئة وابتعاد عن النميمة، تماما مثل الامتناع عن الاكل والشرب، طيلة ساعات النهار.

ويحل مضان هذه السنة على الأفغان، في وقت زادت فيه أعمال العنف في البلاد مع شن حركة طالبان مزيدا من الهجمات على المنشآت الأمنية، رغم أن الحركة تشارك في سادس جولة من المحادثات مع المسؤولين الأمريكيين لإنهاء الحرب في أفغانستان.

وفي باكستان وبمجرد رؤية هلال رمضان، أدى المسلمون الصلوات جماعات، وفي الأردن فقد انتشرت موائد الافطار عند الغروب في فضاءات عامة، لتستقبل مئات المحتاجين والفقراء واللاجئين واليتامى، الذين يجدون في تكية أم علي، المنظمة الغير حكومية، مبادرة توفر لهم المساعدات الإنسانية وترعاهم، باعتبار تلك الفئة اقل حظا. أما في اليمن فكان استقبال النس لشهر الصيام على وقع الانفجارات وقصف المدافع.

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