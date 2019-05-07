جمعيات خيرية يمنية تقدم الوجبات الرمضانية لتخفيف وطأة الحرب والمجاعة

تقدم جمعية خيرية وجبات إفطار لعائلات في العاصمة اليمنية، صنعاء، مع بداية شهر رمضان حيث يمسك الصائمون عن الطعام والشراب بداية من شروق الشمس وحتى الغروب طوال الشهر.

وتعد أسعار وجبات الإفطار العادية باهظة على كثيرين في اليمن.

وتقول رنا العبسي، عاملة في المجال الخيري، إن الجمعية تهدف لإيصال الطعام للمحتاجين أو المشردين واللاجئين. وإلى جانب الوجبة، توفر الجمعية نسخة من القرآن الكريم، وسجادة صلاة، ومسبحة.

وتسببت الحرب الأهلية في اليمن منذ اندلاعها في مقتل أكثر من 60 ألف شخص، بينهم مدنيون ومقاتلون، كما أدت لنزوح الملايين.

ودفع الصراع اليمن إلى حافة المجاعة، وخلال رمضان، تنصب في المساجد جمعيات خيرية خياما وتُعد طاولات لتقديم وجبات إفطار مجانية للفقراء.

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ينتظر أبو حماس، الذي فقد وظيفته الحكومية مع بداية الحرب، الحصول على وجبة كي يعود بها إلى كشكه كي يتناولها برفقة زوجته وابنتيه.

ورغم أنه يحصل على دعم خيري، تقول زوجته أن هذه الوجبة غير كافية لإخراجهم من المضائق الصعبة التي يعيشونها.

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