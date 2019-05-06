تعرف على عدد ساعات صيام شهر رمضان 2019 حول العالم

تختلف عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان المبارك من سنة إلى أخرى ومن دولة إلى أخرى ويبلغ متوسط ساعات الصيام لرمضان 2019 ما يقارب 15 ساعة في بعض الدول العربية والمسلمة وتتجاوز ساعات الصيام هذا المعدل بالنسبة لبعض المسلمين المقيمين في دول أوروبية أو أمريكية.

أقصر ساعات الصيام في الدول العربية:

تبلغ عدد ساعات الصيام في الصومال خلال أول يوم من شهر رمضان الصومال 13 ساعة و24 دقيقة، يعقبها اليمن بـ 14ساعة و7 دقائق ثم عمان (بـ 14 ساعة و31 دقيقة فالإمارات بـ 14 ساعة و33 دقيقة والسعودية بـ 14 ساعة و40.

ثم البحرين بـ 14 ساعة و42 دقيقة الكويت بـ 14 ساعة و55 دقيقة ثم مصر بـ 15 ساعة و3 دقائق ففلسطين بـ 15 ساعة و4 دقائق والأردن بـ 15 ساعة و12 دقيقة فالعراق ولبنان بـ 15 ساعة و15 دقيقة.

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وتأتي سوريا عقب هذه الدول بـ 15 ساعة و17 دقيقة ثم المغرب بـ 15 ساعة و16 دقيقة فالجزائر بـ 15 ساعة و31 دقيقة وأخير تونس بـ 15 ساعة و43 دقيقة.

وفي الدول الأوروبية

أقصر ساعات الصيام حول العالم سيكون في دول أمريكا اللاتينية حيث يبلغ حوالي 10 ساعات فقط، فيما تكون أطول ساعات الصيام في الدول الإسكندنافية، الدنمارك والنرويج والسويد، حيث تمتد ساعات الصيام من 20 إلى 21 ساعة.

أما في أمريكا فتصل ساعات الصيام إلى 16 ساعة و10 دقائق. وفي ألمانيا 17 ساعة و30 دقيقة. أما في فرنسا فتصل إلى 17 ساعة.