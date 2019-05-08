هفوة في مسلسل صراع العروش تكسب ستاربكس دعاية مجانية بـ2,3 مليار دولار

حظيت سلسلة مقاه ستاربكس الأمريكية بإعلان هائل القيمة مجاني وبكامل الصدفة.

فالحظ قد أهدى ستاربكس إعلاناً مجانياً عن طريق الخطأ، تقدر قيمته بما يقرب من 2,3 مليار دولار بعد رصد مشاهدي مسلسل "غيم أوف ثرونز" أو "صراع العروش" كوب قهوة حديث، اعتقدوا أنه تابع لستاربكس ليتبين لاحقاً أنه لم يكن كوب ستاربكس!!

وبمجرد عرض الحلقة يوم الأحد، لاحظ عشاق الملحمة الخيالية شيئًا ما ليس في مكانه خلال أحد المشاهد، حيث شوهد الكوب الورقي بغطائه البلاستيكي على طاولة خلال احتفال في قلعة وينترفيل، وعلى مقربة من شخصيتي جون سنو ودينيريس تارجارين خلال الحلقة الرابعة من الموسم الأخير والتي حملت عنوان "آخر أفراد أسرة ستارك".

لتجتاح مواقع التواصل الاجتماعي هيستيريا تداول الصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بكأس القهوة هذا خلال ساعات من بث البرنامج، وليخرج منتجو المسلسل باعتذار رسمي عن هذا الخطأ وينخرطوا كذلك بسلسلة الجدل الطريف التي أحاطت بهذه الهفوة.

ورغم عدم وضوح الملصق والشعار التجاري على الفنجان إلا أن المشاهدين خمنوا أن شعار السلسة الشهير الأخضر مطبوع على الكوب، وكل النقاشات والنكات التي تم إطلاقها تمت الإشارة فيها إلى السلسلة الشهيرة، قبل أن يتضح أن الكوب كان كوباً عادياً لا يتبع علامة تجارية.

بعض خبراء التسويق في الشركات الكبرى حول العالم قدروا القيمة الإعلانية للمشهد وما تبعه من نقاش وجدل بمبلغ 2,3 مليار دولار، وسجلت خدمة اشتراكات العلاقات العامة "كريتيكال مينشن Critical Mention" 10627 إشارة لستاربكس و "صراع العروش" على الإنترنت وعلى التلفزيون والإذاعة في جميع أنحاء العالم.

في حين قام برنامج "توك ووكر Talkwalker" لتحليل الوسائط الاجتماعية ورصدها بإحصاء أكثر من193 ألف إشارة لكل من ستاربكس و "صراع العروش" أو مجموعة متنوعة من وسوم السلسلة على تويتر وفي المنتديات الاجتماعية والمدونات ومواقع الأخبار، خلال 48 ساعة.

رغم حذف كوب القهوة من الحلقة اعتباراً من يوم الثلاثاء، إلا أن الحديث عن ستاربكس والحلقة على موقعي تويتر وريديت مستمر.

ظهور منتجات معينة في الأفلام أو المسلسلات هو وسيلة تسويق رائجة ومعروفة ومكلفة جداً في الوقت نفسه، لكن ما حصل مع ستاربكس مختلف تماماً، فاللقطة أتت عرضية وبالخطأ، والمنتج لا علاقة له نهائياً بالسياق الدرامي ولا الزمني للمشهد والمسلسل، وفوق هذا كله لم يكن المنتج أصلاً تابع للشركة! وهذا ما جعل الحادثة ذات قيمة أكبر بحسب خبراء.

ورأى آخرون أن مجرد ربط المنتج بستاربكس على الفور فهو دليل على قوة علامة القهوة التجارية، إلا أنهم أكدوا على أن مساحة الجدل الهائلة التي شغلها الموضوع تعود للخطأ الذي ارتكبته قناة HBO المنتجة بدرجة أكبر من كون الكأس نفسها تعود لستاربكس.

ونظرًا للتقييم العالي والأهمية الثقافية لـ "صراع العروش"، فإن وضع أي منتج في سياق تصويره وعرضه قد يكلف رقماً من ست خانات، حيث حققت حلقة 5 أيار/ مايو 11.8 مليون مشاهدة في بثها الأول، بانخفاض حوالي 2 ٪ عن الأسبوع السابق.

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