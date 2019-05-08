شاهد: شاحنة تصطدم بقطار في ألمانيا والسائق ينجو بالقفز من المقصورة

اصطدم قطار بشاحنة نقل يوم الأربعاء بالقرب من بلدة رندسبورغ في المانيا.

وقالت الشرطة أن حوالي 20 شخصا أصيبوا في الحادث، وأن بعضهم قد تمت معاينتهم ومعالجتهم في مكان الحادث.

ستيفان جيبسن المتحدث باسم إدارة مرور مدينة أوشلاغ قال إن عملية اجلاء 25 شخصا كانوا على متن القطار استغرقت حوالي الساعة.

وكان سائق الشاحنة قد تمكن من القفز قبل من مقصورة القيادة قبل وقوع الحادث، والذي أدى إلى انحراف طفيف للقطار عن مكانه.

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