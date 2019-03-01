حبس 6 أشخاص على ذمة التحقيق في حادث تصادم وحريق بمحطة رمسيس

أمر النائب العام المصري مساء الخميس بحبس ستة أشخاص أربعة أيام على ذمة التحقيق في حادث تصادم جرار قطار بحاجز في محطة القطارات الرئيسية في القاهرة واشتعال النار فيه يوم الأربعاء.

وقال النائب العام في بيان إنه أمر بحبس سائق القطار ومساعده وسائق قطار آخر وثلاثة من موظفي السكة الحديد أربعة أيام.

كانت وزيرة الصحة هالة زايد قالت يوم الخميس إن عدد قتلى الحادث ارتفع إلى 22. وذكر التلفزيون الرسمي يوم الأربعاء أن 25 شخصا قتلوا لكن وزيرة الصحة عدلت الرقم لاحقا إلى 20 وقالت إن 43 أصيبوا.

وذكر النائب العام يوم الأربعاء أن تحقيقا أوليا أشار إلى أن السائق خرج من القطار ليتحدث إلى سائق آخر دون أن يجذب مكابح (فرامل) اليد مما تسبب في تحرك الجرار بسرعة واصطدامه برصيف أسمنتي.

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وأظهرت لقطات فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ومأخوذة من كاميرا أمنية داخل (محطة مصر) للقطارات الجرار وهو يدخل مسرعا إلى الرصيف رقم 6 قبل أن يرتطم بمصدات وحاجز في نهايته، ثم يتحول إلى كرة هائلة من اللهب.

وقال وزير النقل هشام عرفات إن خزان وقود الجرار الذي يعمل بالديزل انفجر. وقدم الوزير استقالته في وقت لاحق.

وذكر مصدر بالحكومة أن وزير الكهرباء محمد شاكر سيتولى مهام وزير النقل بصفة مؤقتة.