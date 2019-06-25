السجن مدى الحياة لرجل دفع ورمى مسناً على مسار قطار الأنفاق في لندن

حكمت محكمة بريطانية بالسجن مدى الحياة على رجل قام بدفع ورمي مسن يبلغ من العمر 91 عاماً على مسار قطار الأنفاق في العاصمة البريطانية لندن، وصدر الحكم يوم الاثنين 24 حزيران/ يونيو بعد إدانته كذلك بمحاولتي قتل آخريين.

وخضع بول كروسلي لأشهر من التقييم النفسي قبل صدور الحكم بالسجن، حيث سيقضي 12 عاماً على الأقل بحسب ما قالت شرطة المواصلات البريطانية.

وأظهرت مقاطع الفيديو، التي سجلتها كاميرات المراقبة الأمنية، كروسلي وهو يحاول ويفشل بدفع رجل عمره 23 عاماً على المسار في محطة توتنهام رود في وسط لندن في 27 نيسان/ أبريل العام الماضي.

ليعود ويركب قطار الأنفاق مجدداً ويترجل بعد عدة محطات في محطة ماربل آرش حيث دفع برجل مسن إلى مسار القطار، ما تسبب للرجل البالغ من العمر 91 عاماً بكسور في الحوض وقطع بالغ في الرأس .

وأعرب المحقق دارين غوف، كبير ضباط التحقيق، عن فرحته برؤية كروسلي يدان بسبب جريمته.

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