أمريكا تحذر بنوك أوروبا من التجارة غير "الدولارية" مع إيران

حذرت الولايات المتحدة البنوك والمستثمرين والشركات الأوروبية يوم الأربعاء من التعامل مع ما تعرف باسم آلية الغرض الخاص، وهي نظام مدعوم من أوروبا لتسهيل التجارة غير الدولارية مع إيران والالتفاف على العقوبات.

وقال تيم موريسون، المساعد الخاص للرئيس الأمريكي وكبير مسؤولي شؤون أسلحة الدمار الشامل والدفاع البيولوجي في مؤتمر صحفي "إذا كنت بنكا أو مستثمرا أو شركة تأمين أو غير ذلك من الأنشطة في أوروبا، فعليك أن تعلم أن المشاركة في.... آلية الغرض الخاص قرار تجاري سيء جدا".

ووصف تحرك إيران لتقليل القيود على برنامجها بأنه "ليس سوى ابتزاز نووي لأوروبا".

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