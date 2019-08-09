ترامب: أمريكا ليست جاهزة لإبرام إتفاقية تجارية مع الصين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إن الولايات المتحدة والصين ما زالتا تواصلان السعي إلى اتفاقية للتجارة لكنه ليس جاهزا لإبرامها.

ومتحدثا إلى الصحفيين في البيت الأبيض، قال ترامب أيضا إن الولايات المتحدة ستواصل الامتناع عن إجراء تعاملات مع شركة هواوي تكنولوجيز عملاق صناعة معدات الاتصالات الصيني.

وواصلت الأسهم الأمريكية الهبوط عقب تعليقات ترامب متجهة نحو إنهاء الأسبوع على خسائر بفعل تزايد مخاوف الحرب التجارية.

وقال ترامب "نحن نعمل بشكل جيد جدا مع الصين. نحن نتحدث مع الصين. نحن لسنا جاهزين لإبرام اتفاقية.. لكننا سنرى ما يحدث".

وأضاف قائلا "الصين تريد أن تفعل شيئا، لكنني غير مستعد حتى الآن لعمل أي شيء.. خمسة وعشرون عاما من الانتهاكات - أنا غير جاهز على وجه السرعة، وعليه فإننا سنرى كيف ستسير الأمور".

وقال ترامب إن الولايات المتحدة لن تجري تعاملات مع هواوي في الوقت الحالي، رغم أن ذلك قد يتغير إذا توصل البلدان إلى اتفاقية تجارية.

وتدرس وزارة التجارة الأمريكية منح بعض الرخص لشركات أمريكية لبيع بعض المنتجات إلى هواوي. وفي مايو أيار، منعت الوزارة فعليا الشركة الصينية من شراء التكنولوجيا وبرامج الكمبيوتر والخدمات الأمريكية بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

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