حكم وغرامة على صاحب موقع مواعدة نرويجي بتهمة التحريض على الدعارة

تم تغريم رجل أعمال نرويجي بأكثر من 250 ألف يورو في بلجيكا بسبب الترويج للدعارة من خلال موقع "شوغار دادي Sugar Daddy" للمواعدة.

وحكم على سيغورد فيدال أيضًا بالسجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ بسبب موقعه الآخر " RichMeetBeautiful.com" الذي ربط الرجال الأغنياء الباحثين عن الشابات الجميلات.

وكان رئيس وزراء منطقة بروكسل رودي فيرفورت قد حظر إعلانات الموقع - الذي تديره شركة RichMeetBeautiful ومقرها النرويج - وقال إنه يستخدم التكنولوجيا لتقديم خدمة مشتريات "غير مقبولة". وتم اتهام الموقع بالتحريض على الدعارة بموجب المادة 380 من قانون العقوبات البلجيكي.

اللوحات الإعلانية الكبيرة، التي كتب عليها "أيتها الطالبة! حسني من نمط حياتك وواعدي رجل مسن غني" ، شوهدت تجوب المدينة على متن شاحنات ، خاصة بالقرب من جامعة "ليبر دو بروكسل Libre de Bruxelles".

ونفى مؤسس الموقع، سيجورد فيدال، ارتباط الموقع بالدعارة ووصف نشاطه بدلاً من ذلك بأنه "إرشاد" مشجع، ويقول محاميه إن الموقع هو موقع مواعدة متخصص، كغيره من المواقع التي تتجه لجمهور معين.

يذكر أن فيدال اتهم بـ"القوادة الخطيرة" في فرنسا بعد الإعلان عن نسخة من موقعه على الإنترنت في حرم جامعي في باريس.

وقال الذراع الهولندي للشركة في بيان صحفي إنهم سجلوا 10000 عضو في هولندا ويستهدفون 200000 هذا العام.

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