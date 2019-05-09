منع بيكهام من القيادة لستة أشهر

منعت محكمة إنجليزية هذا الخميس النجم السابق لكرة القدم الانجليزي ديفيد بيكهام من القيادة لمدة ستة أشهر، لإدانته باستخدام هاتفه النقال أثناء تواجده خلف مقود سيارته.

عميد للمنتخب الانجليزي السابق ولاعب نادي مانشستر يونايتد، سبق وأن أقر بارتكاب هذه المخالفة بعدما رصده أحد المارة خلال قيادته سيارته في أحد شوارع العاصمة البريطانية لندن في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وقضت المحكمة بمعاقبة اللاعب البالغ من العمر 44 عاما بخصم ست نقاط من رصيد رخصة قيادته، إضافة إلى دفع غرامة مالية تقدر ب 868 يورو، فضلا عن دفع تكاليف الإجراءات القضائية.

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