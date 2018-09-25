بيكهام يريد زيدان مدرباً لناديه إنتر ميامي الأمريكي

قال القائد السابق لمنتخب إنجلترا لكرة القدم ومالك نادي إنتر ميامي ديفيد بيكهام إنه يسعى لتكوين فريق للأحلام بناديه على أن يكون مدربه الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان.
وتم الإعلان عن بيكهام، اللاعب السابق لمانشستر يونايتد وريال مدريد، مالكاً للنادي الذي ينافس بالدوري الأمريكي لكرة القدم عام 2014.
وخاض بيكهام تجربة اللعب بالدوري الأمريكي لصالح نادي لوس أنجليس غالاكسي بين أعوام 2007 و2012.
وعن تدريب زيدان لميامي قال بيكهام: "سأحب أن أحضر زيدان ليكون مدرباً لميامي وإذا أراد هو المجيء لتدريب النادي فهو أكثر من مرحب به".
زيدان قاد ريال مدريد كمدرب وفاز معه بثلاثة ألقاب لدوري أبطال أوروبا بالإضافة للقب للدوري الإسباني ولقبين لكأس العالم للأندية خلال الفترة بين أعوام 2016 و2018 قبل أن يستقيل من تدريب الفريق الصيف الماضي.
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إلا أن بيكهام ظل واقعياً وأكد على وعيه بأن زيدان قد يحظى بعروض تدريبية من عدة أندية عالمية خلال الفترة القادمة.
وأشارت تقارير صحفية إلى وجود زيدان كمرشح أول لتولي تدريب مانشستر يونايتد حال أقال الفريق مدربه الحالي البرتغالي جوزيه مورينيو.
وتزامل زيدان وبيكهام بالفريق الملكي بين عامي 2003 وحتى اعتزال الأخير عام 2006.