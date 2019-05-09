حفيد موسوليني يخوض الانتخابات الأوروبية عن اليمين المتطرف الإيطالي

قام مرشح حزب أخوة إيطاليا اليميني المتطرف للانتخابات الأوروبية كايو جوليو تشيزر موسوليني، ابن حفيد الزعيم الفاشي بينيتو موسوليني، بالتحدث لوسائل الإعلام الأربعاء 8 أيار/ مايو لإطلاعهم على آرائه قبيل الانتخابات.

وعرض موسوليني خططه لإيطاليا التي أدخلها جده الأكبر الحرب العالمية الثانية، متحدثاً أمام مكتب الإعلام الغربي في روما، قائلاً: "الاتحاد الأوروبي مفهوم مرتبط بثقافة وتقاليد ودين بلادنا، وأنا أعتقد أن إيطاليا يجب أن تظل موجودة في الاتحاد الأوروبي، لكن الكثير من الأشياء عليها أن تتغير".

ورشح حزب أخوة إيطاليا اليميني المتطرف، الذي كثيراً ما أكد على الجذور المسيحية لإيطاليا والقيم الوطنية للإمبراطورية الرومانية، موسوليني لخوض الانتخابات الأوروبية.

ولا يتوقع موسوليني صعوداً للفاشية ويقول في هذا الصدد: "أعتقد أن لدينا الكثير من المشاكل في إيطاليا وما زلنا نبدد طاقتنا في بحث أمور حدثت قبل 80 عاماً، أريد أن أشدد على أن (القوانين العنصرية) كانت جريمة ولا يمكن لأحد الدفاع عنها".

وعن نسبه واسمه وتأثيرهما على مسار حياته يقول موسوليني الحفيد إنه يريد أن يحاسب على عمله وليس على اسمه، مضيفاً في مقابلة مع رويترز: "لقب عائلتي كان له دور مهم في حياتي. لم يكن سهلاً وأنت في السابعة أو الثامنة من عمرك وربما تُتهم بأشياء لست مسؤولاً عنها".

وعمل كايو موسوليني، البالغ من العمر 51 عاماً، ضابطاً بالبحرية لمدة 15 عاماً قبل أن يصبح مسؤولاً تنفيذياً في فينميكانيكا وهي أكبر شركة دفاعية في إيطاليا..

وولد موسوليني في الأرجنتين بعد أن فرت أسرته من تهديدات طالتها، وعاش في فنزويلا قبل أن يهتم بالسياسة في بلد ما زالت أحزاب الفاشية الجديدة جزء من ساحتها السياسية في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية.

وكايو موسوليني ليس الوحيد من أحفاد الدكتاتور الفاشي الذي يعمل بالسياسة في إيطاليا. فقد ظلت أليساندرا موسوليني حفيدة موسوليني على الساحة السياسية لعقود وأصبحت منذ 2014 من أعضاء مجلس الشيوخ الإيطالي بعد انتخابها مع رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني عن حزب "إيطاليا..إلى الأمام".

للمزيد على يورونيوز:

تقرير: 241 مليون أوروبي قد يكونوا ضحايا لحملات تضليل روسية

ماهو يوم أوروبا ومن يحتفل به هذه الأيام؟

الاتحاد الأوروبي يرفد مبادرة التعاون الدفاعي بمشاريع جديدة