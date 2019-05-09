الاتفاق النووي: الاتحاد الأوروبي يرفض "الإنذار" الإيراني

قالت وكالة الصحافة الفرنسية اليوم، الخميس، إن الاتحاد الأوروبي رفض "الإنذار" الذي وجهته إيران إلى الدول الموقعة على الاتفاق نووي، يوم أمس، الأربعاء.

وجاء الرفض في بيان نشر اليوم، شاركت في صياغته كل من ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، وأيضاً الممثلة العليا للشؤون الخارجية والأمنية لدى الاتحاد، فيديركا موغيريني.

وكتب في البيان "نرفض الإنذار الإيراني وسنقيم احترام إيران لالتزاماتها النووي".

وأضاف: "نحث إيران بشدة على الاستمرار في تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق بشكل كامل كما فعلت حتى الآن وأن تبتعد عن أي خطوات تصعيدية".

وطبقاً للبيان تتطلع الدول الموقعة إلى أن تستمر إيران في التقيد بشكل وآليات الاتفاقية بما في ذلك مفوضية الاتفاقية المشتركة.

وأضاف: "نحن مصممون على مواصلة الجهود لتمكين استمرار التجارة مع إيران، بما في ذلك من خلال تشغيل نظام المركبات ذات الأغراض الخاصة".

وكانت إيران قد أمهلت يوم أمس "الدول الموقعة على الاتفاق النووي، الذي تم التوافق عليه في 2015، 60 يوماً للوفاء بالتزامتها في القطاعین المصرفي والنفطي" وهددت في رسالة أبرقت بها إلى دول أوروبية "بتعلیق اجراءات اخرى وعلى مراحل".

يذكر أن إيران أعلنت يوم أمس عن وقف تنفيذ بعض التزاماتها فيما يتعلق بالاتفاق النووي، ما أثار موجة من ردود الفعل السياسة في عواصم القرار العالمية.

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