الأمير هاري يتلقى أول هدية كأب في أول أيام عمله الرسمي بعد قدوم طفله

أهدت الأميرة مارغريت، إحدى أفراد الأسرة الملكية في هولندا، يوم الخميس ملابس أطفال للأمير هاري لتهنئته على قدوم مولوده الأول آرتشي. جاء ذلك لدى عودة الأمير هاري إلى عمله بحضور مراسم بدء الاستعداد لدورة ألعاب إنفكتوس 2020 في هولندا، وهو الحدث الرياضي الذي دشنه لمساعدة مصابي الجيش.

وقال الأمير هاري، ولقبه الرسمي دوق ساسكس، إنه "ليس لديه أدنى فكرة" عما إذا كان طفله الذي تم الإعلان عن مولده يوم الاثنين سيحضر الحدث الرياضي العام المقبل لكن الوافد الملكي الجديد لديه الآن ملابس أطفال مزينة بشعار دورة ألعاب إنفكتوس.

ورفع هاري الهدية على خشبة المسرح في سعادة قائلا إنه يريد لمولوده أن يرتديها مما دفع الحشد لتصفيق حار. كما حصل هاري نفسه على ملابس صممت خصيصا للحدث أيضا إذ ارتدى سترة كتب عليها "عائلة إنفكتوس" و"الوالد" على صدره لدى ممارسته لركوب الدراجة خلال مراسم التدشين.

ورحلة الأمير هاري إلى لاهاي هي الظهور العلني الأول له منذ إعلانه أمام الكاميرات يوم الاثنين وصول آرتشي. وسمح هو وزوجته ميجان لعدد محدود من الصحفيين بتصوير المولود في قلعة وندسور يوم الأربعاء.

وأعلن الوالدان بعد ذلك أنهما اختارا لابنهما، الذي سيكون ترتيبه السابع في ولاية العرش، اسم آرتشي هاريسون ماونتباتن وندسور.

وخدم هاري في الجيش البريطاني وأكمل جولتين في أفغانستان. وأقيمت دورة ألعاب إنفكتوس أول مرة في لندن عام 2014.

وستقام دورة الألعاب في لاهاي العام المقبل وتشمل مشاركة قدامى المحاربين في رياضات مثل كرة السلة على كراس متحركة وكرة الطائرة وهم جلوس.

وقال الأمير هاري للحضور في مراسم التدشين يوم الخميس "أشكركم جميعاً على الحفاظ على روح إنفكتوس وأراكم في 2020... أتمنى لكم حظاً طيباً خلال التدريبات".

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