موسكو: روسيا لا نعتزم إرسال المزيد من الخبراء العسكريين إلى فنزويلا

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب رئيس الوزراء، يوري بوريسوف، قوله يوم الخميس إن موسكو لا تعتزم إرسال المزيد من الخبراء العسكريين إلى فنزويلا.

وكان الكرملين قال في مارس آذار إن خبراء من الجيش الروسي موجودون في فنزويلا تنفيذا لعقود سابقة لتوريد أسلحة روسية.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أجرى محادثات مع نظيره الأمريكي، مايك بومبيو، في فنلندا يوم الإثنين الفائت حذر بعدها من أن أي تدخل عسكري أمريكي في فنزويلا سيكون كارثيا وغير مبرر.

بموازاة ذلك حذر الكرملين واشنطن من مغبة القيام بأي عمل عسركي ضد البلد الأمريكي اللاتيني. والتقى الوزيران على هامش اجتماع مجلس بلدان القطب الشمالي في فنلندا.

وقال لافروف للصحفيين إن الاجتماع كان بناء، وإن الوزيرين حققا تقدما مقبولا فيما يتعلق ببحث الاستقرار النووي الاستراتيجي.

وأضاف لافروف أيضا أنه واثق من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيجدان فرصة أخرى للاجتماع مجددا بعد قمتهما في هلسنكي العام الماضي.