روسيا تحذر الولايات المتحدة من التحركات "العدائية" في فنزويلا

قالت وزارة الخارجية الروسية هذا الأربعاء إن وزير الخارجية سيرغي لافروف أبلغ نظيره الأميركي مايك بومبيو هاتفيا بأن اتخاذ المزيد من "الخطوات العدائية" في فنزويلا سيكون محفوفا بعواقب وخيمة.

وندد لافروف أيضا بما وصفه "تدخل" الولايات المتحدة في شؤون فنزويلا الداخلية باعتباره انتهاكا للقانون الدولي. وأضاف وزير الخارجية الروسي أن الحوار بين كل القوى السياسية مطلوب في البلد الواقع في أمريكا اللاتينية.

للمزيد:

ترامب: سأتحدث مع روسيا والصين بشأن فنزويلا

روسيا تحذر الولايات المتحدة من مغبة التدخل في فنزويلا

وتأتي تحذيرات لافروف بعد التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في مقابلة تلفزيونية الأربعاء والتي أكد فيها أن بلاده على استعداد للقيام بعمل عسكري لوقف الاضطرابات في فنزويلا. وذكر بومبيو في مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس: "العمل العسكري وارد. هذا ما ستفعله الولايات المتحدة إذا اقتضت الضرورة"، لكنه أضاف أن واشنطن تفضل الانتقال السلمي للسلطة في فنزويلا.