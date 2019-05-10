الأميران وليام وهاري وزوجتاهما يطلقون خدمة "أصرخ"

أطلق الأميران البريطانيان ويليام وهاري وزوجتاهما كيت وميغان خدمة نصية جديدة عبر الهاتف يوم الجمعة لمساعدة من يمرون بأزمات نفسية.

وقوبل حديث الأميرين بصراحة عن معانتهما من مشاكل الصحة النفسية في أعقاب وفاة والدتهما الأميرة ديانا في حادث سيارة عام 1997 بإشادات كثيرة وجعل الشقيقان من المسألة إحدى القضايا الرئيسية التي يتصدان لها.

وتهدف الخدمة النصية الجديدة التي أطلق عليها اسم (شاوت) أي "اصرخ" إلى تقديم الدعم على مدار الساعة لمن يمرون بأزمات نفسية كالأفكار الانتحارية والاعتداءات والمشاكل العاطفية والتنمر عن طريق توصيلهم بمتطوعين مدربين ومساعدتهم على إيجاد دعم على المدى الطويل.

وقال الأميران وزوجتاهما في بيان "نشعر بحماس هائل لإطلاق هذه الخدمة لأن بإمكانها الوصول إلى آلاف المستضعفين يوميا".

وأضاف البيان "استطعنا جميعا رؤية الخدمة وهي تعمل عن كثب ونحن متحمسون لمستقبلها. نأمل أن ينضم إلينا المزيد منكم ليكونوا جزءا من شيء مميز للغاية".

وقال القائمون على الخدمة النصية إنها تستهدف الشبان على نحو خاص وإن استخدام الرسائل النصية يعني أنها ستتمتع بالخصوصية والهدوء مما يسمح للناس باستخدامها في المدارس أو الحافلات أو في المنزل.

وظهر الأمير ويليام في فيديو بمناسبة إطلاق الخدمة ودعا الناس إلى المشاركة فيها لأنها تسعى للتوسع من ألف إلى أربعة آلاف متطوع.

ويأتي الإعلان عن الخدمة الجديدة في الوقت الذي تتداول فيه وسائل الإعلام تكهنات بوجود خلاف بين الأمير ويليام وزوجته من جهة والأمير هاري وزوجته من جهة أخرى على الرغم من أنه لم يظهر في العلن ما يشير إلى أي خلافات.

إقرأ أيضاً:

شاهد: الإعلان الرسمي عن ولادة ثامن أحفاد الملكة إليزابيث

شاهد: ماذا قال الأمير هاري عقب إنجاب ميغان مولود ذكر؟

شاهد: الأمير وليام وزوجته يتعلمان كيفية تقديم الشراب في الحانة