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المملكة المتحدة

شاهد: العائلة المالكة البريطانية في حديقة "العودة للطبيعة"

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بقلم:  Euronews  مع رويترز
كيت زوجة الأمير البريطاني وليام ودوقة كمبردج تلعب مع ابنها الأمير لويس
كيت زوجة الأمير البريطاني وليام ودوقة كمبردج تلعب مع ابنها الأمير لويس
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نشرت كيت زوجة الأمير البريطاني وليام ودوقة كمبردج صورا جديدة لعائلتها وهي تلهو في حديقة برية مملوءة بالأشجار صممتها من أجل معرض تشيلسي للزهور في لندن.

وتعاونت كيت في تصميم حديقة "العودة للطبيعة" مع فناني تصوير المناظر الطبيعية أندري ديفيز وآدم وايت، وبها أرجوحة من الحبال ومنزل بأعلى شجرة ومجرى مائي ومساقط مياه.

وقال مكتبها إن كيت من المؤيدين بقوة للمنافع النفسية والجسدية التي تعود على الأطفال والبالغين على السواء من الطبيعة والخروج في الهواء الطلق.

وقالت كيت لمحطات بث قبيل افتتاح الحديقة يوم الاثنين "إنها مساحة طبيعية ومثيرة حقا للأطفال والبالغين على السواء ليتشاركوها ويستكشفوها".

وأضافت:

أشعر حقا أن للطبيعة والتفاعل في الخارج منافع هائلة على الصحة الجسدية والنفسية خاصة بالنسبة للأطفال الصغار
كيت ميدلتون
زوجة الأمير البريطاني وليام ودوقة كمبردج

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ويظهر جورج وشارلوت ولويس أطفال كيت ووليام في مقطع فيديو على حسابهما على إنستجرام وهم يلعبون بالأرجوحة وعند مخبأ خشبي ويسيرون حفاة الأقدام في جدول ماء، ويظهر لويس، الذي احتفل بعيد ميلاده الأول الشهر الماضي، لأول مرة وهو يسير وكان يلوح بعصا.

ومعرض تشيلسي للزهور مفتوح أمام الصحافة والضيوف يوم الاثنين وسيصبح متاحا للزوار يوم الثلاثاء وحتى يوم السبت المقبل.

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The Duke and Duchess of Cambridge are very pleased to share some new photographs of their family as they visited the RHS Back to Nature Garden at the #ChelseaFlowerShow on Sunday afternoon. The photographs were taken by @mattporteous. The #RHSChelsea Back to Nature Garden, designed by The Duchess and award-winning landscape architects Andrée Davies and Adam White of Davies White Landscape Architects, is a woodland setting for families and communities to come together and connect with nature. Her Royal Highness is a strong advocate for the proven benefits the outdoors has on physical and mental health, and the positive impact that nature and the environment can have on childhood development in particular. Over the past months, Prince George, Princess Charlotte and Prince Louis have helped The Duchess gather moss, leaves and twigs to help decorate @The_RHS Back to Nature Garden. Hazel sticks collected by the family were also used to make the garden’s den. The Duchess told Monty Don in an interview for the BBC: “I really feel that nature and being interactive outdoors has huge benefits on our physical and mental wellbeing, particularly for young children. I really hope that this woodland that we have created really inspires families, kids and communities to get outside, enjoy nature and the outdoors, and spend quality time together.” Reposted from @kensingtonroyal

A post shared by Catherine Duchess of Cambridge (@cambridgeroyalfamily) on

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