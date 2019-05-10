شاهد: آلاف الفلسطينيين يصلون في المسجد الأقصى أول جمعة في رمضان

شهدت الجمعة الأولى من شهر رمضان تجمع نحو 135 ألفاً من المصلين في المسجد الأقصى في القدس لأداء صلاة الجمعة.

ويخضع الفلسطينيون الذين يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة الراغبون بالصلاة في القدس وتحديداً في الأقصى إلى الكثير من القيود الأمنية وأبرزها عبور نقاط التفتيش التي تديرها الشرطة الإسرائيلية.

كثير من الفلسطينيين من الضفة الغربية وغزة في الأقصى لا يصلون في الأقصى إلاعندما يُسمح لهم بالوصول إليه أيام الجمعة في رمضان .

اليوم الجمعة 10 أيار/ مايو عبر فلسطينيون من الضفة الغربية وبيت لحم نقاط التفتيش إلى القدس.

ولم يكن هناك تأكيد على ما إذا كان يُسمح للفلسطينيين من قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس بالسفر إلى القدس عبر معبر بيت حانون (إيرز) الحدودي.

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