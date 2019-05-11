رحلة في أوروبا .. سؤال عن "أوروبية" رومانيا والموقف من الهجرة في المجر

مع بقاء أقل من ثلاثة أسابيع على الانتخابات الأوروبية، تصل رحلتنا البرية في جميع أنحاء القارة إلى رومانيا ثم نتوجه إلى المجر، حيث يتحدث مراسلا يورونيوز دامون إمبلنغ وغابور تاناك مع السكان المحليين حول مخاوفهم ويدعونهم للجلوس على أريكتنا الحمراء ومشاركة آرائهم.

بدأنا من رومانيا، البلد الشيوعي السابق، التي شهدت تحولاً في اقتصادها منذ انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2007 ، حيث وصلت البطالة إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق. ومع ذلك، لا تزال التفاوتات في الدخل واضحة للغاية، حيث يعيش حوالي ثلث السكان في فقر، وما تزال البنية التحتية، مثل شبكات الطرق، ضعيفة.

ورغم كونها أكثر اقتصادات أوروبا سرعة في النمو، إلا أنها تعاني من هجرة العقول والشباب بحثاً عن فرص أفضل وربما الاستثناء الوحيد يكمن في قطاع تكنولوجيا المعلومات حيث يرى بعض من تحدثنا إليهم أن الوضع في رومانيا لا يختلف عن غيره في دول أوروبا أو العالم على عكس القطاعات الأخرى.

وتسعى البلاد لسن تشريعات جديدة تحارب الفساد.

في المجر طرحنا معضلة الهجرة، في قرية أسثالوم التي كانت على خط المواجهة عام 2015 عند بدء أزمة اللجوء إلى أوروبا وكانت معبراً من صربيا إلى المجر.

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