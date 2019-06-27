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مكتب بروكسل

بروكسل تطالب روما بحلٍ سريع لمهاجرين على متن سفينة إنقاذ دخلت المياه الإقليمية الإيطالية

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بقلم:  Euronews  مع رويترز
بروكسل تطالب روما بحلٍ سريع لمهاجرين على متن سفينة إنقاذ دخلت المياه الإقليمية الإيطالية
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طالب الاتحاد الأوروبي إيطاليا يوم الخميس بالمساعدة في إيجاد حل سريع للمهاجرين الذين تقلهم السفينة (سي ووتش) الخيرية التي دخلت المياه الإقليمية الإيطالية متحدية حظرا من روما.

ونقلت متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي عن مفوض الهجرة ديميتريس أفراموبولوس قوله "المفوضية (الأوروبية) تشارك بشكل وثيق في التنسيق مع الدول الأعضاء لإيجاد حل لنقل المهاجرين فور نزولهم من السفينة سي ووتش 3".

وأضاف "حل مشكلة هؤلاء الموجودين على متن السفينة لن يكون ممكنا إلا فور إنزالهم. لذا آمل أن تسهم إيطاليا، في هذه الواقعة على وجه الخصوص، في حل سريع لهم".

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وفي روما، اتهم رئيس الوزراء جوزيبي كونتي قبطان سفينة الإنقاذ الخيرية بالقيام بخطوة "خطيرة بشكل لا يصدق" هذا الأسبوع باتخاذ قرار الإبحار إلى المياه الإقليمية الإيطالية.

وقال كونتي في تصريحات أدلى بها للصحفيين في اليابان يوم الخميس وتم بثها في إيطاليا "تصرف القبطان... الذي اتخذ هذا القرار، وأبقى هؤلاء الأشخاص في هذا الموقف لعشرة أيام، بطريقة أعتبرها خطيرة بشكل لا يصدق".

وأضاف "إنه أمر لا يخص الحكومة الإيطالية فحسب وإنما يخص قضاة التحقيق الإيطاليين أيضا".