مسلحون يقتلون حارسا في الهجوم على فندق بمدينة غوادر

أعلن الجيش الباكستاني إن مسلحين هاجموا فندقا فخما في مدينة غوادر الساحلية بجنوب غرب باكستان اليوم السبت وقتلوا حارسا عند البوابة ودخلوا المبنى.

وقال مسؤول، طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مصرح له بالحديث إلى وسائل الإعلام، لرويترز إنه تم إجلاء معظم نزلاء فندق بيرل كونتيننتال الفاخر لكن المسلحين وصلوا فيما يبدو إلى الطابق الأول.

ومدينة غوادر المطلة على بحر العرب ميناء استراتيجي يجري تطويره ضمن مشروع الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان الذي تبلغ تكلفته 60 مليار دولار والذي يعتبر جزءا من مشروعات البنية التحتية في مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها الصين.

وقال ضياء الله لانجوف وزير داخلية بلوخستان إن هناك ضحايا على ما يبدو في هذا الهجوم لكن لم تتوافر حتى الآن أي تفاصيل.

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