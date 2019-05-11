سيطرة إنجليزية على نهائيات البطولات الأوروبية بأقدام أجنبية

لأول مرة في التاريخ الأوروبي تصعد أربعة أندية إنجليزية إلى مباراتي نهائي دوري الأبطال والدوري الأوروبي لتصنع نهائيات إنجليزية خالصة.

الإنجاز الذي حققته أندية ليفربول وتوتنهام في دوري أبطال أوروبا وتشيلسي وأرسنال في الدوري الأوروبي لفت أنظار الجميع لما يمكن اعتباره تفوقاً للدوري الإنجليزي من جهة وللكرة الإنجليزية من جهة أخرى.

ولكن حقيقة الأمر أن اللاعبين الأجانب يشكلون عصب جميع الأندية الإنجليزية وخاصة تلك التي صعدت للمباراتين النهائيتين، مما يضفي على قوائم الأندية صبغة دولية أكثر منها إنجليزية بشكل كامل.

ونقدم لكم عدد الجنسيات في كل فريق من الأندية الأربعة المتأهلة:

توتنهام

النادي صاحب النسبة الأعلى للاعبين الإنجليز بصفوفه هو توتنهام، وتلك النسبة "الأعلى" هي 41% من لاعبي الفريق بمقدار 12 لاعباً بينما يضم لاعبين من أصحاب الجنسية الأرجنتينية (3) والبلجيكية (2) والهولندية (2) والفرنسية (2).

كذلك يضم النادي اللندني، الذي يدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، لاعباً واحدا من كل من كولومبيا وكوت ديفوار وكينيا والدنمارك والبرازيل وإسبانيا وكوريا الجنوبية.

لاعبو توتنهام ومدربهم بعد الصعود للمباراة النهائية رويترز

أرسنال

أما النادي صاحب النسبة الأدنى للاعبين الإنجليز في صفوفه فهو أرسنال، حيث لا تتعدى 20% (4 لاعبين). وتسيطر على قائمة الفريق الجنسيات الفرنسية (3) والألمانية (3) والإسبانية (3) واليونانية (2) لاعباً واحدا من كل من مصر وأرمينيا واوروغواي والبوسنة والهرسك ونيجيريا والغابون وويلز وجمهورية التشيك.

كما يدرب الفريق الإسباني أوناي إيمري.

لاعبو أرسنال رويترز

ليفربول

فريق المدرب الألماني يورغن كلوب يضم 11 لاعباً إنجليزياً بالإضافة إلى ثلاثة لاعبين من كل من هولندا والبرازيل ولاعبين من بلجيكا.

كذلك يلعب في ليفربول لاعباً واحداً من كل من مصر وجمهورية أيرلندا وكرواتيا وإسبانيا وإسكتلندا والكاميرون وغينيا وسويسرا والسنغال.

فريق ليفربول رويترز

تشيلسي

يقود تشيلسي المدرب الإيطالي ماوريتسيو ساري ويضم 8 لاعبين إنجليز فقط بين صفوفه تليهم الكتيبة الإسبانية (4) ثم الإيطالية (3) والبرازيلية (2) والفرنسية (2) والأرجنتينية (2) والفرنسية (2).

ويضم النادي لاعباً واحداً من كل من بولندا وألمانيا والدنمارك وويلز وكرواتيا وبلجيكا وهولندا.

ويلاقي توتنهام ليفربول في نهائي دوري الأبطال في الأول من يونيو-حزيران في العاصمة الإسبانية مدريد بينما يصطدم تشيلسي بأرسنال في نهائي الدوري الأوروبي في العاصمة الأذربيجانية باكو يوم 29 مايو-أيار.

إقرأ أيضاً:

فسخ عقد لاعب هولندي تغيب عن ناديه من أجل حضور مباراة أياكس

إريكسن: الروح والقتال هما سبب فوز توتنهام الصاعق على أياكس

ميسي انهمر في البكاء عقب الخسارة على يد ليفربول