كلوب بعد سحق برشلونة: فخور بتدريب لاعبي ليفربول "العمالقة ذهنياً"

عبر المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي عن فرط مشاعر الحماسة والفخر التي غمرنه عقب فوز فريقه على برشلونة الإسباني بنتيجة 4-0 في إياب نصف نهائي دوري الأبطال الأوروبي في ملعبه أنفيلد مساء الثلاثاء.

ودخل أصحاب الأرض المباراة وهم في حاجة لتحقيق المستحيل بعد خسارتهم لمباراة الذهاب بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في برشلونة الأسبوع الماضي.

وقال المدرب الألماني عقب المباراة: "لاعبو ليفربول عمالقة ذهنياً. الأمر لا يصدق، بعد الموسم الذي لعبناه والإصابات التي نعاني منها في هذه اللحظة ثم يخرج اللاعبون ويقدمون أداءً مثل هذا هو أمر لا يصدق".

وأضاف منتشياً: "أنا فخور جداً بكوني المدرب لهذا الفريق. ما فعلوه اليوم هو أمر لا يصدق وسأتذكره للأبد".

وصعّب من مهمة ليفربول دخول الفريق للمباراة بدون نجميه المصري محمد صلاح والبرازيلي روبرتو فيرمينو بسبب الإصابات، وهو ما دفع كلوب للاعتماد على بدلاء في الهجوم كالبلجيكي ديفوك أوريغي والسويسري جيردان شقيري في مواجهة رفاق الأرجنتيني ليونيل ميسي.

من جهته، قال إرنيستو فالفيردى مدرب برشلونة إن فريقه لم يتوقع السيناريو الذي جرت به مباراة العودة.

وأضاف: "لقد كانوا أقوياء ولعبوا بشكل جيد ويجب أن نهنئهم على أدائهم خلال المباراتين... لقد أطاحوا بنا، إنه أمر رهيب بالنسبة لنا ولجمهورنا".

وسيلتقي ليفربول في المباراة النهائية للبطولة مع الفائز من أياكس أمستردام الهولندي وتوتنهام الإنكليزي في اللقاء الذي سيقام على ملعب سنتياغو برنابيو في مدريد في الأول من يونيو-حزيران المقبل.

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