شاهد: تحية بوتين للجمهور تنتهي بالسقوط على وجهه بعد مباراة هوكي

تعثر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وسقط أرضاً على وجهه بينما كان يلوح للجمهور في أعقاب لعبة هوكي على الجليد مع لاعبين سابقين في دوري المحترفين في سوتشي.

وبدا بوتين (66 عاما) في معنويات جيدة وهو ينهض بعد تعثر في بساط أحمر وضع على الجليد.

وكان الزعيم الروسي قد سجل ثمانية أهداف خلال المباراة التي أصبحت تقليداً سنوياً.

ولعب في فريق "الأساطير" إلى جانب نجوم الهوكي الروسيين مثل سلافا فتيسوف وبافيل بور.

وسجل زميله في الفريق، وزير الدفاع سيرغي شويغو، ثلاثة أهداف.

ويتكون الفريق المنافس من لاعبين هواة بارزين، بمن فيهم صديق طفولة بوتين ورجل الأعمال جينادي تيمشينكو والملياردير فلاديمير بوتانين والعديد من المحافظين الروس.

ويلعب بوتين هوكي الجليد من آن لآخر مع مسؤولين في الحكومة ورجال الأعمال ولاعبي المنتخب القومي السابقين ويبث تلفزيون الدولة هذه المباريات وسط ضجة إعلامية.

وتراجعت شعبية الرئيس الروسي في السنوات الأخيرة وسط مصاعب اقتصادية تعاني منها البلاد

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