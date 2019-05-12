شاهد: نجم المصارعة سيلفر كينغ يفارق الحياة وسط الحلبة

توفي نجم المصارعة البالغ من العمر 51 عاماسيزار بارون المعروف باسم سيلفر كينغ،خلال مواجهة مع المصارع واريور يوث في أكبر معرض لوشا ليبري في راوندهاوس في كامدن يوم الجمعة ويقال إن سيلفر أصيب بنوبة قلبية.

تظهر لقطات أنه بعد إعلان فوز واريور يوث، استمر كينج في الاستلقاء، في البداية اعتقد المشجعون أنه جزء من العرض وأن كينغ سوف يستيقظ في أي وقت، مرت الدقائق دون أن ينهض الكينغ و سرعان ما إنتشر خبر وفاته على مواقع التواصل الإجتماعي وسط حزن كبير لأصدقائه و كافة المولعين برياضة المصارعة كما تضهره التغريدات و التعليقات على توييتر و أنستاغرام.

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