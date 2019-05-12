عاجل

عاجل

العالم

شاهد: نجم المصارعة سيلفر كينغ يفارق الحياة وسط الحلبة

 محادثة
بقلم:  Euronews 
شاهد: نجم المصارعة سيلفر كينغ يفارق الحياة وسط الحلبة
حجم النص Aa Aa

توفي نجم المصارعة البالغ من العمر 51 عاماسيزار بارون المعروف باسم سيلفر كينغ،خلال مواجهة مع المصارع واريور يوث في أكبر معرض لوشا ليبري في راوندهاوس في كامدن يوم الجمعة ويقال إن سيلفر أصيب بنوبة قلبية.

تظهر لقطات أنه بعد إعلان فوز واريور يوث، استمر كينج في الاستلقاء، في البداية اعتقد المشجعون أنه جزء من العرض وأن كينغ سوف يستيقظ في أي وقت، مرت الدقائق دون أن ينهض الكينغ و سرعان ما إنتشر خبر وفاته على مواقع التواصل الإجتماعي وسط حزن كبير لأصدقائه و كافة المولعين برياضة المصارعة كما تضهره التغريدات و التعليقات على توييتر و أنستاغرام.

View this post on Instagram

César González...vaya con dios, hermano ?

A post shared by Jack Black (@jackblack) on

للمزيد على يورونيوز:

هيئة الرياضة في ولاية نيفادا تفرض عقوبة قاسية على المصارع الروسي حبيب نورمحمدوف

إدراج مصارعة كورية تقليدية على قائمة التراث في منظمة يونسكو

شاهد.. سيدات يحترفن الطيران والشقلبات في مصارعة "الشوليتا" ببوليفيا