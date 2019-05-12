الأمم المتحدة: انسحاب الحوثيين من الحديدة يسير وفق الخطط الموضوعة

قال اللفتنانت جنرال مايكل لولسغارد رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار التابعة للأمم المتحدة اليوم الأحد إن اليوم الأول لانسحاب قوات جماعة الحوثي من ثلاثة موانئ على البحر الأحمر في اليمن سار "وفق الخطط الموضوعة".

وأضاف في بيان "راقبت فرق الأمم المتحدة الموانئ الثلاثة بشكل متزامن مع انسحاب القوات منها وتولي خفر السواحل مسؤولية الأمن".

وأشار البيان إلى أن الأمم المتحدة ستركز في الأيام التالية على إزالة المظاهر العسكرية ونزع الألغام مؤكدا أن حكومة اليمن ستنفذ الشق الخاص بها في المرحلة الأولى من خطة الانسحاب "عندما يطلب منها".

للمزيد على يورونيوز:

الحوثيون يبدأون الانسحاب من ميناءين في الحديدة والحكومة اليمنية تصفه بالمسرحية

منظمة الصحة العالمية: تراجع عدد الإصابات بالكوليرا في اليمن في 2018