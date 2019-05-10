منظمة الصحة العالمية: تراجع عدد الإصابات بالكوليرا في اليمن في 2018

كشفت منظمة االصحة العالمية في تقريرها السنوي إنخفاض عدد حالات الإصابة بوباء الكوليرا في اليمن المنكوبة. وقالت المنظمة إن الذروة كانت تبلغ 50 ألف حالة أسبوعيًا في العام 2017 وتراجعت إلى حوالي 10 آلاف أسبوعيًا في العام 2018.

وأشارت المنظمة إلى أن التدخلات الطبية وحملات التلقيح وغيرها من الإجراءات التي اعتمدت في اليمن، بما في ذلك حملة التلقيح الجماعية التي قامت بها كل من منظمة الصحة العالمية واليونيسيف وانتهت في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2018، حيث شملت أكثر من 300 ألف شخص ضد الكولير قد أتت بثمارها.

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وشهد اليمن ارتفاعا حادا في حالات الإصابة بوباء الكوليرا منذ أبريل/نيسان 2017 بسبب النزاع المستمر. حيث هدمت الحرب المنشأت الصحية وشبكات المياه والصرف الصحي، ما تسبب في ظهور وتفشي هذا الوباء القاتل. وكان وباء الكوليرا في اليمن، الأكبر في العالم في عام 2018.

وأحصت منظمة الصحة العالمية 2743 حالة وفاة بالكوليرا من أصل قرابة 1.4 مليون اصابة منذ انتشار الوباء في موجتيه الأولى والثانية في اليمن بين الفترة ما بين ابريل/ نيسان 2017 وحتى نهاية عام 2018.