الشرطة الماليزية تعتقل 4 رجال للاشتباه بتدبيرهم هجمات في رمضان

قالت الشرطة الماليزية اليوم الاثنين إنها اعتقلت أربعة رجال يشتبه بتدبيرهم أعمال قتل وهجمات في العاصمة كوالالمبور وما حولها خلال شهر رمضان.

وكانت ماليزيا قد أعلنت حالة تأهب قصوى منذ أن نفذ مسلحون على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية سلسلة هجمات في جاكرتا عاصمة إندونيسيا المجاورة في يناير كانون الثاني عام 2016.

وقال عبد الحميد بادور المفتش العام بالشرطة للصحفيين إن من بين المشتبه بهم الأربعة اثنان من مسلمي الروهينجا من ميانمار إضافة إلى إندونيسي وماليزي.

وقال إن أعضاء الخلية التي يطلق عليها اسم "حزمة الذئب" خططوا لشن هجمات كبيرة في الأسبوع الأول من شهر رمضان انتقاما لرجل إطفاء مسلم تردد أنه تعرض للضرب حتى الموت أثناء أعمال شغب عرقية في معبد هندوسي في نوفمبر تشرين الثاني.

وأغضبت وفاة رجل الإطفاء أغلبية الملايو المسلمين واتهم بعضهم زعماء الهندوس بالتحريض على الشغب عن طريق الإدلاء بتصريحات عنصرية.

وقال عبد الحميد في تسجيل مصور لمؤتمر صحفي اطلعت عليه رويترز "هذه الخلية خططت كذلك لعملية لاغتيال شخصيات بارزة اتهمتها بالإساءة للإسلام".

ولم يحدد الشخصيات المستهدفة بالقتل.

وسجلت الأمم المتحدة أكثر من 90 ألف من الروهينجا في ماليزيا لكن جمعيات غير هادفة للربح تقدر عدد الروهينجا المقيمين في البلاد بما يصل إلى 200 ألف.

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وقال عبد الحميد إن أحد المشتبه بهم وهو من الروهينجا يبلغ من العمر 20 عاما ويعمل نادلا أبلغ الشرطة بأنه من مؤيدي جيش إنقاذ الروهينجا في أراكان وهي جماعة متمردة قيل انها كانت وراء عدد من عمليات القتل والهجمات في ولاية راخين في ميانمار.

وتابع أن الرجل يحمل بطاقة هوية أصدرتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

وصادرت الشرطة أيضا بندقية وست عبوات متفجرة بدائية الصنع أثناء الاعتقال.

ويفر الروهينجا منذ سنوات من الاضطهاد في ميانمار التي تحرمهم من حق المواطنة وتعتبرهم مهاجرين غير شرعيين من بنجلادش. وكثيرا ما يصلون إلى شواطئ دول جنوب شرق آسيا في زوارق متهالكة لطلب اللجوء.