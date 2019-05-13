المغرب يكشف عن نجوم الدورة المقبلة لمهرجان موازين إيقاعات العالم

كشف مهرجان موازين إيقاعات العالم في المغرب عن أسماء النجوم العرب الذين سيحيون حفلات دورته الثامنة عشرة الشهر المقبل وهم من لبنان ومصر والأردن والإمارات. والمهرجان الذي تأسس في 2001 هو الأبرز على مستوى الموسيقى في المغرب ويجذب إليه في كل عام مجموعة كبيرة من النجوم العرب والأجانب. وتقام دورة هذا العام من 21 إلى 29 يونيو/ حزيران.

وقالت إدارة المهرجان في بيان الأحد إن الفنانة اللبنانية كارول سماحة ستفتتح حفلات مسرح "النهضة" المخصص للغناء العربي في 21 يونيو/ حزيران المقبل، وسيحيي المغني المغربي محمد رضا الجزء الأول من هذا الحفل.

وفي اليوم التالي، يحل من لبنان أيضا المغني عاصي الحلاني ومعه في الجزء الأول من الحفل المغنية المغربية يسرا سعوف. وفي 23 يونيو/ حزيران، تطل الفنانة اللبنانية ميريام فارس المعروفة بالغناء والاستعراض معا ويسبقها في الفقرة الأولى من الحفل الثنائي المصري أوكا وأورتيجا.

ويستضيف مسرح النهضة في 24 يونيو/ حزيران المطرب الفلسطيني محمد عساف الفائز بلقب النسخة الثانية من برنامج المواهب (اراب أيدول) في العام 2013، ويسبقه في الفقرة الأولى من الحفل المغني الشعبي المصري سعد الصغير.

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ويفتتح الفنان المغربي حميد حضري أمسية 25 يونيو/ حزيران على مسرح النهضة ليكون الختام مع الفنانة اللبنانية إليسا التي تحظى بشعبية كبيرة في المغرب. وفي مساء 26 يونيو/ حزيران، يغني الفنان اللبناني وليد توفيق والفنانة الأردنية ديانا كرزون.

ومن بين الفنانين اللبنانيين الآخرين المشاركين هذا العام في مهرجان موازين إيقاعات العالم رامي عياش ونجوى كرم.

وفي ختام الأمسيات العربية على مسرح النهضة في 29 يونيو /حزيران يصعد الفنان الإماراتي حسين الجسمي على المسرح.

وكانت إدارة المهرجان أعلنت خلال الأسابيع الماضية عن برنامج باقي المسارح التي تستضيف مغنين وموسيقيين عالميين من فرنسا وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة.