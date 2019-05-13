شاهد: مظاهرات عارمة في شوارع لندن خوفا من تلوث المناخ

خرج الآلاف من الأمهات والأطفال إلى شوارع لندن يوم عيد الأم الأحد 12 مايو للتعبير عن قلقهم من تغيير المناخ، حيث نظمت مجموعة "Mothers Rise Up" الاحتجاج وقاده مجموعة من الأطفال الذين يبلغون من العمر أحد عشر عامًا لتمثيل السنوات الإحدى عشرة التي حددتها الأمم المتحدة للتصدي للتحذير العالمي للمناخ .

و فيما يلي بعض مما قاله الأطفال :

روبرتس طفل مشارك في المظاهرة: "إذا أدرك الناس حقا ما يفعلونه وأيقنوا مدى خطورة التغيرات المناخية، فقد يتوقفون بالفعل وقد يتغيرون."

فلو مشاركة في المظاهرة :"تغير المناخ ليس مجرد مزحة، إنه شيء يحدث بالفعل ولدينا 11 سنة متبقية لكن يمكننا قضاء 11 عامًا في انتظار أن يتحسن بلدنا، لكن هذا لن يحدث إذا لم نتخذ الإجراءات اللازمة في الوقت الحالي وبعد ذلك لدينا بقية حياتنا لنكون في بيئة جميلة وصحية ".

صوفيا طفلة مشاركة :"يجب أننحدثا تغييراالآن، لأننا عندما نشيخ قد لا يكون لدينا كوكب نعيش عليه".

و تحدثت روزاموند كيسي ديبرا بحرقة، بعد ان عانت ابنتها إيلا من نوبة ربو قاتلة تعتقد أنها مرتبطة بتلوث الهواء في جنوب شرق لندن.

وقالت كيسي ديبرا التي أسست منذ ذلك الحين حراكا مدنيا لرفع مستوى الوعي حول تلوث الهواء بعد وفاة ابنتها: "إذا كنت تتعامل مع تلوث الهواء، فإنك تتعامل مع تغير المناخ والعكس صحيح".

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