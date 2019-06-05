شاهد: نشطاء بيئيون يقتحمون البرلمان الألماني ويفترشون أرضيته

إقتحمت مجموعة من الشباب الغاضب تراوح عددها من 50 إلى 70 شخصاً البرلمان الألماني للاعتراض على تعاطي السياسيين مع ملف التغير المناخي.

ورفع المتظاهرون شعارات احتجاجية على تغيرات المناخ الخطيرة، محملين المسؤلية للحكومة التي لا تحرك ساكنا لوقف المخاطر التي تتهدد البيئة و المناخ.

وسمح رئيس البرلمان الألماني فولفغانغ شويبله للشباب الغاضب بالاحتجاج، و تم دعوة حوالي 317 آخرين للمشاركة في جلسة برلمانية شكلية للإستماع إلى مشاغلهم حول القضايا التي تهم المناخ.

وقال الناشط ماكسيميليان ريمان "نحتاج قليلا لإثارة الفوضى التي يمكن توظيفها بشكل بناء للتغلب على أزمة المناخ. يجب أن تتصرف الحكومة في النهاية وعلى المعارضة أن تدعمها في ذلك أيضا."

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